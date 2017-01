Skyrim: Special Edition - Bethesda hat offenbar keine Lust auf weitere Remaster

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Bethesda widmet sich generell lieber neuen Projekten, als Altes noch einmal aufzuwärmen. Die Special Edition von Skyrim ist laut Pete Hines eigentlich auch nur veröffentlicht worden, weil man das RPG intern sowieso schon genutzt habe, um auszuprobieren, wie die Engine auf der damals neuen Konsolen-Generation funktioniert. Quasi als Vorbereitung auf Fallout 4.

Die Idee, den Mod-Support (wie bei Fallout 4) auch für die Special Edition von Skyrim verfügbar zu machen, habe ebenfalls dazu geführt, das Skyrim-Remaster auf den Weg zu bringen. Aber auf allzu viele Remaster-Editionen alter Bethesda-Spiele brauchen wir nicht zu hoffen, wie Pete Hines im Interview mit dem Xbox-Magazin (via GamesRadar) verrät:

"Diese Dinge brauchen Zeit, so etwas kostet Anstrengung und Arbeitskraft. Generell war unser Ansatz normalerweise immer der, dass wir statt all unsere Zeit auf etwas zu verwenden, das wir bereits gemacht haben, unsere Energie lieber in etwas Neues investieren oder in die nächste Version dieser Sache."