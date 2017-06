SNES Mini - Super Famicom Mini kommt in Japan mit Fire Emblem & anderen Exklusivtiteln

Die Liste der Spiele, die mit dem SNES Mini ausgeliefert werden, kann sich durchaus sehen lassen. Neben zahlreichen Hochkarätern wie Super Mario World, Super Metroid und Final Fantasy 6 bekommen wir mit Star Fox 2 sogar noch einen Titel spendiert, der eigentlich nie veröffentlicht wurde.

Während sich die US- und EU-Fassungen des SNES Mini zwar optisch unterscheiden, bleibt die Spielauswahl identisch. Das japanische Nintendo Classic Mini Super Famicom verfügt hingegen über ein paar Spiele, die nicht im Westen zu haben sind. So dürfen sich Spieler in Japan beispielsweise auch über Fire Emblem: Mystery of the Emblem freuen.

Legend of the Mystical Ninja, das damals schon auf meiner Wunschliste der 30 SNES Mini-Klassiker stand, ist ebenfalls mit von der Partie. Zusätzlich gibt es mit Tetris Attack und Super Soccer zwei weitere SNES-Titel, auf die wir verzichten müssen.

Das sind alle 21 Spiele auf dem Super Famicom Mini

Contra 3: The Alien Wars

Donkey Kong Country

F-Zero

Final Fantasy 6

Fire Emblem: Mystery of the Emblem

Legend of the Mystical Ninja

Kirby Super Star

Mega Man X

Panel de Pon

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Super Soccer

Super Ghouls n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Street Fighter 2: The New Challengers

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Die japanische SNES Mini-Version erscheint am 5. Oktober und ist mit 71 US-Dollar etwas günstiger als die US-Variante. Und auch die Verpackung ist meiner Meinung nach deutlich schicker.

Würdet ihr lieber den Super Famicom Mini kaufen?