South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Kostenlose Demo für PS4 & Xbox One ab sofort verfügbar

Ubisoft gab per Pressemitteilung die Veröffentlichung einer Demo-Version von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe bekannt. Ab sofort könnt ihr die Probierversion im PSN bzw. Xbox Store herunterladen. Ihr erlebt den ganz normalen Anfang des Spiels ohne inhaltliche Einschränkungen, habt aber nur eine Stunde Spielzeit zur Verfügung. Wer sich nach der Kostprobe dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen, kann den erzielten Fortschritt aus der Demo in das Hauptspiel übertragen.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist ein Rollenspiel und steckt Cartman, Kenny und Co. in Superhelden-Kostüme. Der Spieler kann als zugezogenes Kind die Stadt South Park frei erkunden und kämpft in rundenbasierten Gefechten gegen das Böse. Bisher konnte die Fortsetzung sowohl Fans als auch Kritiker weitestgehend überzeugen.