Am 20. März 2018 wartet in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe eine neue Rettungsmission auf die ungewöhnlichen Superhelden. Wie Ubisoft mitteilt, wird sich der kürzlich angekündigte DLC "From Dusk Till Casa Bonita" rund um die Vamp Kids drehen.

"Mysterions Schwester in Gefahr. Sie hat sich den Vamp Kids aus South Park angeschlossen, die sich in Cartmans Lieblingsrestaurant, Casa Bonita, eingenistet haben. Die Spieler besuchen das berühmte Familienrestaurant, erkunden die Black Bart's Cave, beobachten Klippenspringer, entdecken den Zauber von Mexiko und besiegen die Brut der Vampire."

From Dusk Till Dawn lässt grüßen

Filmkenner haben es wahrscheinlich schon gemerkt: Die Macher spielen natürlich auf den Gangster/Horrorfilm-Klassiker From Dusk Till Dawn mit George Clooney und Quentin Tarantino an. Im ersten größeren DLC wird neben der neuen Story auch die Netherborn-Klasse hinzugefügt. Mit dieser können die Charaktere okkulte Kräfte kanalisieren und sich in passende Gothic-Kostüme einkleiden.

"From Dusk Till Casa Bonita" wird in den USA 11,99 US-Dollar kosten. Euro-Preise sind bisher nicht bekannt. Ubisoft hat es zwar nicht explizit erwähnt, doch dürfte der Zusatzinhalt Teil des Season Pass sein. In der Beschreibung des Season Pass ist die Rede von zwei Story-Missionen, die nach dem Release des Hauptspiels erscheinen werden.

