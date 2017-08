South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Erscheint weltweit komplett ungeschnitten

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ist der nächste Teil der Rollenspiel-Adaption zur TV-Serie von Matt Stone und Trey Parker und erscheint in Deutschland komplett ungeschnitten. Den Release einer weltweiten "uncut"-Version hat der Associate Producer Kimberly Weigend von Ubisoft San Francisco offiziell bestätigt.

Der erste Teil der Spieleserie South Park: Der Stab der Wahrheit wurde in Deutschland angepasst, da hierzulande verfassungswidrige Symbole benutzt wurden, aber abseits davon gab es auch einige Szenen, die geschnitten wurden und mit einem entsprechend sarkastischen Hinweis der Entwickler nicht gezeigt werden durften.

Die noch stärker veränderte Konsolenfassung des Spiel bekam daraufhin sogar eine Freigabe ab 16 Jahren von der USK, während die PC-Version die Einstufung "keine Jugendfreigabe" erhielt.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe (Original-Titel: South Park: The Fractured But Whole) erscheint am 17. Oktober 2017 für PC, Xbox One und PS4.

