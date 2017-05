South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Ubisoft gibt Release-Termin für PS4 & Xbox One bekannt

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Cartman und seine Freunde kehren im Oktober auf die heimischen Konsolen zurück.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe hat einen neuen Release-Termin. Nachdem Ubisoft das Rollenspiel erst am 6. Dezember 2016 veröffentlichen wollte und es später auf das erste Quartal 2017 verschob, soll es nun am 17. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Den hoffentlich finalen Release-Termin für South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe gibt Ubisoft mit einem Trailer bekannt, der ganz in der Tradition der TV-Vorlage steht. Ihr findet das Video am Ende der Meldung.

Zur Story und zum Gameplay von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe schreibt Ubisoft in seiner Pressemitteilung:

"Aufgrund steigender Kriminalität in South Park sind die Straßen so gefährlich wie nie. Die Stadt braucht neue Helden! Eric Cartman ergreift die Gelegenheit, die Stadt zu retten und erschafft die beste Superheldengruppe, die es jemals gab: die Coon & Friends mit ihm als ihrem Anführer, dem Coon.



Jeder Superheld hat seinen Ursprung und die Coon & Friends sind da keine Ausnahme. Die Spieler schlüpfen wieder in die Rolle des "Neuen". Sie legen ihre Hintergrundgeschichte fest, stellen ihre einzigartigen Kostüme zusammen und machen sich ihre Furz-basierten Kräfte aus zahlreichen Heldenklassen zu Nutze, um ihren eigenen originellen Helden zu erschaffen.



Ein neues, dynamisches Kampfsystem macht Zeit und Raum auf dem Schlachtfeld manipulierbar. Das überarbeitete Beute- und Anfertigungssystem verleiht dem Spieler die Freiheit, seine eigene ungeheuerliche Ausrüstung für die Schlacht anzufertigen."

Auf der E3 2016 hatten wir die Gelegenheit dazu, uns eine Demo zu Die rektakuläre Zerreißprobe anzusehen. Unsere Eindrücke zum neuen South Park-Spiel findet ihr hier.

Während der Vorgänger South Park: Der Stab der Wahrheit bei Obsidian Entertainment entstand, zeichnet Ubisoft San Francisco für Die rektakuläre Zerreißprobe verantwortlich. An beiden Spielen waren beziehungsweise sind die South Park-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone beteiligt.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe erscheint am 17. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC.

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe - Video verkündet neuen Releasetermin des Comic-Rollenspiels