Nintendo Switch - So reagieren Fans auf Nintendos neue Konsole

Nach monatelanger Rätselei hat Nintendo nun endlich seine neue Konsole namens Nintendo Switch enthüllt — und natürlich haben die Fans bereits eine Meinung zu dem Gerät. Hier findet ihr einen Überblick zu den Reaktionen der Nintendo-Community und darüber hinaus!

Von Dom Schott |

Endlich ist der Tag gekommen: Nach Monaten der Rätselei, der gefälschten Leaks und enttäuschten Hoffnungen hat Nintendo nun seine neue Konsole Nintendo Switch vorgestellt, die bis zu diesem Tag noch Nintendo NX genannt wurde. Mit dem Trailer kommt nun die Gewissheit, wie das Gerät aussieht und welche grundlegenden Features es bietet.

Selbstverständlich hat das Internet auch schon direkt eine Meinung zu der Konsole und bläst diese via Twitter, Neogaf, Reddit & Co. in die Welt hinaus. Hier findet ihr eine Übersicht über die verschiedenen Stimmen aus der Community und darüber hinaus.

Ganz grundsätzlich können wir wohl schon jetzt anhand der ersten Reaktionen festhalten: Die Fans sind überwiegend begeistert vom Design und den technischen Möglichkeiten, die Nintendo Switch bietet.

Manche suchen offenbar auch schon den Vorbesteller-Button!

Auch in den Forenthreads von Neogaf überwiegen die positiven Reaktionen. Vielfach wird der Trailer gelobt, der die neuen Features recht anschaulich mit klaren Bildern unterlegt, doch natürlich sind die Spieler auch in dieser Ecke des Internets ähnlich wie auf Twitter vom Design der Nintendo Switch beeindruckt. Der Neogaf-User UnemployedVillain stellt sogar fest:

Das sah tatsächlich noch besser aus als all die gefälschten Leaks und Bilder, die sich die Leute ausgedacht haben.

Ein ähnliches Bild der Euphorie zeichnet sich im Kommentarbereich auf YouTube direkt unter dem Trailer ab. Während die Views im Sekundentakt in die Höhe schnellen, bleiben die Likes ganz klar in der Mehrheit. Einer der Top-Kommentare, der am meisten Zustimmung von den Zuschauern erhielt, freut sich schon jetzt auf die Möglichkeit, während einer Taxifahrt Skyrim spielen zu können. Ein anderer Fan schlägt halb scherzend vor:

Sie hätten die Konsole NintenGO nennen sollen.

Doch es gibt tatsächlich auch kritische Stimmen. Auf Facebook beispielsweise schreibt ein Spieler zunächst recht ungehalten, dann aber mit versöhnlichem Ton:

Nintendo hat es schon wieder verkackt! Zelda sah aus wie die Grafik einer wii u! Ich habe mich sowas von gefreut auf die Konsole, doch nun haben die wieder ein popels Gerät für das Kinderzimmer gebaut! Scheiß auf nintendo! Das war das letzte mal das sie mich enttäuscht haben. Naja, ich warte male ein paar Wochen ab, vielleicht kann der Gerät mich ja immernoch überzeugen...

Auch Reddit stimmt zumindest vereinzelt in die sorgenvollen Zeilen mit ein: Viele User sind sich beispielsweise unschlüssig darüber, ob die Controller nicht etwas zu klein geraten sind. Hat Nintendo hier an zu viel Substanz gespart, um den Tragekomfort des Geräts zu erhöhen? Spieler mit großen Händen sind jedenfalls besorgt.

Nun wollen wir natürlich auch eure Meinung hören: Wie gefällt euch Nintendo Switch? Und vermisst ihr schon den alten Namen Nintendo NX? Wer geht heute überhaupt noch zum Spielen nach draußen — oder macht das jeder, nur nicht ich?