Ab heute ist Stardew Valley auch auf der Nintendo Switch spielbar und damit bekommt die beliebte Farm-Simulation ein neues Zuhause spendiert. Wer den Charme des Spiels vermisst, aber lieber neue Abenteuer erleben möchte, darf sich hingegen auf das nächste Pixel-RPG aus dem Hause Chucklefish freuen, das nun endlich einen (vorübergehenden) Titel hat: Spellbound.

Noch ist kaum etwas über den Mix aus Harry Potter und Stardew Valley bekannt und das ist auch kein Wunder, schließlich wurde das Spiel noch nicht einmal offiziell angekündigt. Aber die Entwickler teasen das RPG rund um eine Zaubererschule immer wieder an und geben einen Ausblick darauf, was wir von Spellbound wohl erwarten können. So auch Finn Brice, CEO von Chucklefish, der im Gespräch mit PC Gamer auf Fragen zum unangekündigten Spiel eingegangen ist.

Bis Spellbound in de Läden steht oder heruntergeladen werden kann, wird es wohl noch eine ziemliche Zeit dauern, denn laut Brice befindet sich das Spiel erst am Anfang einer Entwicklungszeit von drei bis vier Jahren. Die Spielwelt ist allerdings schon nahezu fertig und vollständig erkundbar. Lediglich ein paar Areale müssen noch hinzugefügt werden.

Die Entscheidung, die Spielwelt erst einmal zu priorisieren, hat ihren Ursprung im Erfolg von Stardew Valley. Die Spieler sollen sich unabhängig von Features und Gameplay-Mechaniken in der Welt wohlfühlen können.

"Ich glaube, die größte Sache, die wir von Stardew Valley gelernt haben, ist, dass es wichtig ist, eine Spielwelt zu haben, bei der es einfach schön ist, sich in ihr aufzuhalten. Bevor wir überhaupt über das Gameplay und die Mechaniken reden, frage ich mich, ob ich eigentlich schon in die Spielwelt vernarrt bin. Wie schaffe ich das? Wie kann ich eine Welt basteln, die wirklich den Ton trifft?"

Was den Schulalltag in der Magier-Akademie betrifft, legt Brice viel Wert auf eine glaubwürdige Erfahrung. Anstatt einen abgebrühten Kadetten zu spielen, der zum Ober-Zauberer aufsteigt, geht es in Spellbound mehr um die typische Erfahrung, eine Schule zu besuchen und dazu gehören eben auch viele peinliche Momente. So sollen uns mögliche Romanzen auch ablehnen und verlassen können, wenn wir uns falsch benehmen oder Dates können gleich komplett ins Leere laufen.

Die NPCs im Spiel sollen sich unabhängig anfühlen und ihren ganz eigenen Kopf haben. Die Entwickler haben für jede Figur sogar einen Persönlichkeitstest durchgeführt, um möglichst individuelle Charaktere in das Spiel einbauen zu können. Wem das zu realistisch sei, sollte von Spellbound keine idealisierte Schul-Fantasie erwarten, so Brice.

Zum Gameplay kann offenbar noch nicht allzu viel gesagt werden, aber Brice versichtert, dass es viele verschiedene Dinge zu tun gibt. Neben dem Magie-System sollen wir auch Dinge craften und Tränke mischen können. Auch Landleben soll nicht zu kurz können, wobei nicht klar ist, was wir in Spellbound auf den Feldern anbauen können. Das Kampfsystem soll hingegen an die frühen The Legend of Zelda-Titel erinnern.

Noch gibt es keinen Termin (oder offiziellen Namen) für Spellbound. Was erhofft ihr euch von der Zauberer-Akademie?