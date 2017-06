Splatoon 2 - E3 2017: 30 Minuten Gameplay aus der Singleplayer-Kampagne

Wir wussten bereits, dass Splatoon 2 ebenso wie der Vorgänger eine Einzelspielerkampagne bieten wird. Nun hat Nintendo auf der E3 2017 endlich Gameplay aus dem Singleplayer-Modus präsentiert - und sogar einen Bosskampf gezeigt. Die Story dreht sich um die ebenfalls aus dem ersten Teil bekannten Squad Sisters Callie und Marie. Callie ist verschwunden und ihr müsst sie retten, währenddessen steht euch Marie als Ratgeber zur Seite.

Wie es aussieht, dürft ihr nun abgeschlossene Level noch einmal mit anderen Waffen durchspielen. Die Farbspritz-Flinten könnt ihr mit der Zeit upgraden, außerdem wird es neue Umgebungswaffen wie gigantische Farbroller geben.

Nach wie vor gilt es, diverse Hindernisse zu überwinden, um das Level-Ende zu erreichen. Die Vertikalität spielt dabei nach wie vor eine große Rolle. So verwandelt ihr euch auf Knopfdruck in einen Tintenfisch und schwimmt an mit Farbe vollgesprenkelten Wänden entlang.

Am besten schaut ihr euch das rund 30 Minuten lange Gameplay-Video an. Darin werden auch die neuen Ride Rails gezeigt, auf denen ihr grinden und gleichzeitig eure Waffe abfeuern könnt. Außerdem dürft ihr auf einen Blick auf den Boss Octo Samurai werfen.

Splatoon 2 erscheint am 21. Juli 2017 für Nintendo Switch und wird in Online-Matches erneut eine Map-Rotation bieten, aber mit deutlich schnellerem Wechsel als beim Vorgänger.