Splatoon 2 - Guide: Fundorte aller Schriftrollen im Heldenmodus

Pünktlich zum Release des Switch-exklusiven Farbtinten-Shooters haben wir nicht nur unseren Test zu Splatoon 2 für euch, sondern auch einen kleinen Screenshot-Guide gestrickt, der euch alle Schriftrollen zeigt.

Die Schriftrollen sind Sammelgegenstände, die auch ein paar Story-Schnipsel beinhalten. Insgesamt sind in der Kampagne 32 dieser Rollen versteckt - jeweils eine in jedem der 27 Levels, außerdem findet ihr in jeder der fünf Zonen eine weitere Schriftrolle.

Für letztere reicht es aus, wenn ihr in den Hub-Gebieten Ausschau nach grünen Luftballons haltet und diese zerstört. Folgt anschließend den weiteren auftauchenden grünen Ballons, bis ihr eine Schriftrolle erhaltet. Ihr solltet keine Schwierigkeiten haben.

Anders sieht es bei den 27 restlichen Schriftrollen aus, da diese teils verflixt gut in den Solo-Levels versteckt sind. Mit unserem Screenshot-Guide solltet ihr jedoch alle finden können. Klickt euch einfach durch die folgende Galerie.

Alle 27 Schriftrollen in den Kampagnen-Levels

Splatoon 2 - Fundorte aller Schriftrollen im Heldenmodus ansehen