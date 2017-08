Vom 5. bis 6. August 2017 findet das erste Splatfest im Nintendo Switch-Shooter Splatoon 2 statt. Dann müsst ihr euch für Team Mayo oder Team Ketchup entscheiden und Punkte sammeln. Nun hat Nintendo auch eine neue Map auf Twitter angekündigt, die exklusiv zum Splatfest bereitstehen wird.

A new stage, Shifty Station, will be added exclusively to the #Splatoon2 #Splatfest rotation! This stage can transform between Splatfests. pic.twitter.com/GyrcVkuFEC