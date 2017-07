Splatoon 2 - Neues Splatfest für August angekündigt

Nachdem sich Splatoon 2-Spieler in den USA bereits vor Release in einem Splatfest für Eis oder Kuchen entscheiden mussten, dürft ihr schon bald über die Frage grübeln, ob ihr lieber Ketchup oder Mayonnaise mögt.

Das erste Splatfest für europäische Spieler dreht sich nämlich genau darum. Das "Mayo vs. Ketchup"-Turnier soll am ersten Wochenende im August 2017 stattfinden - also am 5.-6. August. Das gab Nintendo heute auf Twitter bekannt.

The next Splatfest in #Splatoon2 takes place during the first weekend in August. What's your condiment of choice: Mayo or Ketchup? pic.twitter.com/K56M8YAlDD