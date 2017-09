Square Enix - Multiplayer & Games als Service sind die Zukunft, sagt Präsident Yousuke Matsuda

Es passiert immer seltener, dass ein Spiel wirklich vollständig erscheint und nach Launch keine Erweiterungen oder Updates mehr erhält. AAA-Spiele, die ausschließlich auf eine Singleplayer-Erfahrung setzen, bringen die großen Publishern gefühlt auch nicht mehr so oft auf den Markt.

Die allermeisten großen Titel sind derzeit darauf ausgelegt, langfristig gespielt zu werden. Das 'Games als Service'-Geschäftsmodell macht sich offenbar bezahlt: Auch der Publisher Square Enix sieht darin die Zukunft, wie es in einer Nachricht an die Anteilseigner heißt.

"Vorbei sind die Tage, in denen Singleplayer-Spiele der Primärstatus waren und Multiplayer-Spiele sekundär. In letzter Zeit haben Multiplayer-Spiele die Führung übernommen und es ist Standard für Games geworden, auf langfristiges Spielen ausgelegt zu sein."

Man setze auch in Zukunft weiterhin auf langfristiges Nutzer-Engagement und wolle Spiele auf den Markt bringen, die als Service funktionieren. Sie sollen nicht nach einmaligem Durchspielen in der Ecke landen:

Darüber hinaus spricht der Square Enix-Präsident Yousuke Matsuda auch über die Entwicklung der Gaming-Branche als Ganzes. Das Streamen von Gameplay-Sessions erfreut sich riesiger Beliebtheit und ein Ende ist nicht abzusehen. Dadurch, dass so viele Menschen anderen beim Spielen zusehen wollen, eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten:

"Wenn die Größe der Zuschauerschaft wächst, gewinnt Gaming an sich neuen Wert, als eine Form der Medien. Diese Wandlung des Gamings in eine Medien-Form geht schnell vonstatten. Wir haben viel Interesse an diesem Gebiet und wollen proaktiv arbeiten, um es in ein richtiges Geschäft zu verwandeln."