Star Trek Online - Über eine Million Spieler auf PS4 & Xbox One rekrutiert

Star Trek Online

Das Free to Play-MMO Star Trek Online wurde seit der Veröffentlichung im vergangenen Monat bereits von über einer Million Spielern auf der Xbox One und PS4 gespielt. Dazu haben die Entwickler eine interessante Infografik veröffentlicht, die wir den Trekkies unter euch nicht vorenthalten wollen.

Die 1,1 Millionen Captains im Dienst heuern zu 68% bei der Sternenflotte an, während 20% als klingonischer Kriegstreiber unterwegs sind und 12% der Republik der Romulaner die Treue halten. Insgesamt befinden sich derzeit 1.617 Flotten im Dienst, die 2,7 Millionen Brückenoffiziere umfasst.

Konsolenspieler haben die Auswahl an 119 spielbaren Raumschiffen, von denen auf der PS4 die beliebtesten der Schwere Negh'Var-Schlachtkreuzer, der Leichte Malem-Warbird und das Taktische Eskortschiff sind. Auf der Xbox One fliegen Spieler am liebsten den Schweren Negh'Var-Schlachtkreuzer, den Scimitar-Dreadnought und den Eclipse-Spionagekreuzer.

Außerdem enthält die neue Konsolenversion von Star Trek Online Inhalte aus über sechs Jahren, ein neues Kontrollschema, ein überarbeitetes Interface sowie eine neue Beleuchtung, die der Grafikqualität des Spiels zugute kam. Wer selbst einmal auf der Kommandobrücke Platz nehmen will, erhält alle weiteren Informationen zu Star Trek Online auf der offiziellen Seite des Spiels.

Star Trek Online - Offizieller Launch-Trailer für PS4 und Xbox One