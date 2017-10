Star Wars 8 - Die letzten Jedi ist wohl der längste Film der Reihe

Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi ist fertig gedreht worden, was bedeutet, dass sich an der Laufzeit des Films nichts mehr ändern wird. Lucasfilm hat die Länge von Star Wars 8: Die letzten Jedi zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben, die britische Kino-Website Cineworld will aber bereits jetzt schon wissen, wie lange uns das kommende Sci-Fi-Abenteuer vor die Leinwand fesseln will.

Demnach sei Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi 150 Minuten lang. Stimmt diese Laufzeit und ist nicht nur ein Platzhalter, dann wäre das zweite Abenteuer von Rey, Finn und Co. das längste in der gesamten Reihe. Unten haben wir euch zum Vergleich die Laufzeiten aller Star Wars-Filme aufgelistet:

Star Wars - So lang sind die Filme

Star Wars: Eine neue Hoffnung - 121 Minuten

Star Wars: Das Imperium schlägt zurück - 124 Minuten

Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter - 131 Minuten

Star Wars Episode 1: Die dunkle Bedrohung - 133 Minuten

Star Wars Episode 2: Angriff der Klonkrieger - 142 Minuten

Star Wars Episode 3: Die Rache der Sith - 140 Minuten

Star Wars Episode 7: Das Erwachen der Macht - 136 Minuten

Rogue One: A Star Wars Story - 133 Minuten

Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi - 150 Minuten (unbestätigt)

Rian Johnsons Fortsetzung Star Wars Episode 8: Die letzten Jedi kommt am 14. Dezember 2017 in die Kinos.