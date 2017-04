Star Wars 8 - Verrät uns das The Old Republic-MMO die Story des Films?

Der erste Trailer zu Star Wars 8 - The Last Jedi wirft Fragen auf und lässt Raum zur Spekulation.

"Ich kenne nur eine Wahrheit. Die Zeit der Jedi ist zu Ende." Dieser Satz ist wahrscheinlich der prägendste Satz aus dem ersten Trailer zu Star Wars 8: Die letzten Jedi. Rey spricht im Trailer davon, das Licht, die Dunkelheit und ein Gleichgewicht zu sehen; Luke sagt, dass die Zeit der Jedi zu einem Ende kommen muss. Das wirft Fragen auf und bietet Raum für Theorien und Spekulationen.

Im Star Wars-Universum haben die Jedi und die Sith, das Gute und das Böse stets das Gleichgewicht gehalten. Um mit der großen Macht umgehen zu können, haben sich die Jedi stets von Emotionen befreit gezeigt. Die Macht ist auf eine Balance zwischen der guten und der bösen Seite angewiesen. Vielleicht sieht Luke, dass es nicht länger eine Trennung zwischen der dunklen und hellen Seite der Macht geben kann. Vielleicht wird es auch eine Art Grey Order geben, die beide Seiten der Macht bedient und somit das Gleichgewicht wiederherstellt, für das ursprünglich Anakin verantwortlich war.

Das Gleichgewicht, von dem Rey zu Beginn des Trailers spricht, erinnert an die Balance, die für die Sekte Revanites aus dem MMO Star Wars: The Old Republic, eine große Rolle spielte. Das Spiel wurde 2011 von Electronic Arts und BioWare veröffentlicht. Der Anführer Revan glaubt daran, dass die wahre Kraft in der Balance zwischen beiden Mächten liegt, weshalb der Sekte viel daran lag, ein Gleichgewicht zwischen diesen zu erhalten.

Ein weiterer, wichtiger Glaubensinhalt der Revanites ist der Glaube an die Wiedergeburt. So war Revan im Laufe seines Lebens ein Jedi und ein Sith und wurde von beiden Seiten hintergangen, bevor er gestärkt, als neue Persönlichkeit "wiedergeboren" wurde.

Star Wars 8: Die letzten Jedi könnte diese Form der Wiedergeburt mit in die Story einbinden. Rey hat eine Entwicklung von einer einfachen Sklavin, hin zur mächtigen ersten "Grauen Jedi" dieser neuen Ära, durchgemacht. Kylo Ren wurde währenddessen vom Jedi zum Sith. Diese Form der Wiedergeburt könnte, auf dieselbe Art und Weise wie bei Rey, eine Balance zwischen Gut und Böse wiederherstellen.

In Star Wars: The Old Republic müssen die Spieler, die der Sekte angehören wollen, Revan's Höhle betreten, um zu meditieren. Dort haben sie Visionen von Revan und betreten den sogenannten Trial of the Past, um die Geschichte der Sekte nachvollziehen zu können. Die Rituale der Revanites finden anscheinend auch im Film ihren Platz. Im Trailer gibt es ein ähnliches Szenario: zu Beginn kommt Rey keuchend und verwirrt aus einer Höhle hervor, bei der es sich um Renan's Höhle handeln könnte.

Rey entkommt aus einer unbekannten Höhle.

In einer anderen Szene spricht sie vom Gleichgewicht im Universum, während sie mit der Hand über die Seite eines Buchs fährt, auf denen ein altertümlicher Text steht.

Was hat es mit dem Gleichgewicht im Universum auf sich?

Weiterhin bleiben aber noch einige Fragen offen: Was fand Luke im alten Jedi-Tempel? Und wenn er glaubt, dass die Zeit der Jedi enden muss, warum trainiert er Rey? Möchte er ein Gleichgewicht der Machtverteilung im Universum herstellen und braucht jemanden, den er für diese Aufgabe ausbilden kann? Und wieso hat Rey eine so starke Bindung zur Macht? Während sich Lukes Geschichte dem Ende zu nahen scheint, setzt er scheinbar alles daran, Rey nach den alten Regeln der Revanites zu trainieren, um sie zur Ersten einer neuen Ordnung zu machen.

Luke und Rae beim Training.

Es bleibt abzuwarten, wie LucasArts diesen Handlungsstrang weiterführt. Star Wars 8: Die letzten Jedi startet am 14.12.2017 in den deutschen Kinos.

Star Wars: The Last Jedi - Erster Teaser-Trailer für Episode 8 zeigt das Ende der Jedi

Glaubt ihr, dass die Revanites eine Rolle in Star Wars The Last Jedi spielen werden?