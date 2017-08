An Star Wars: Battlefront 2 werkeln derzeit ganze drei Entwicklerteams: DICE, Motive und Criterion. In einem Interview, das auf dem offiziellen Playstation Channel erschienen ist, sprachen jeweils drei Vertreter über den neuesten Teil der "Star Wars"-Spielereihe. Deutlich wird dabei, wie viel Stolz die Entwickler dabei in der Brust tragen. Matt Webster, Executive Producer von Criterion behauptet beispielsweise:

"Ich denke es fühlt sich definitiv an wie das ambitionierteste EA-Spiel aller Zeiten in Bezug darauf, wie stark wir neue Wege einschlagen."

Craig Mcleod, Producer bei DICE, geht sogar noch einen Schritt weiter. Laut ihm sei Battlefront 2 alleine deshalb schon der "essenzielle Star Wars-Shooter", weil alle drei Ären vertreten sind und noch Features wie die Einzelspielerkampagne, Weltraumschlachten und Multiplayerklassen Einzug erhalten.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche Shooter- oder "Star Wars"-Fans gibt, die nicht Teil von Battlefront 2 sein wollen. [...] Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass ich Teil eines Star Wars-Spiels sein könnte, das die Tiefe und die Komplexität des Sandbox-Multiplayers, für den DICE bekannt ist, besitzt, und das mit einer Einzelspielergeschichte aus der anderen Perspektive erzählt... es ist phänomenal. Das Level an Ambition die wir auch erreicht haben ist etwas, von dem ich seit ich mit Spielen arbeite, nie gedacht hätte, dass es überhaupt erreicht werden könnte, also bin ich da einfach extrem stolz drauf."

Ob Star Wars: Battlefront 2 diesem utopischen Lobgesang gerecht wird, werden wir spätestens zum Release am 7. November für PS4, Xbox One und PC sehen. Selbst Hand anlegen darf man aber schon davor im Zuge der Open Beta, die vom 6. Bis 9. Oktober stattfinden wird.