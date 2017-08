EA und DICE werden im Zuge der gamescom in der nächsten Woche ein eigenes Livestream-Event veranstalten, um den aktuellen Fortschritt von Star Wars: Battlefront 2 zu zeigen. Dieses wird am 21. August stattfinden und erstmals den neuen Starfighter Assault Modus vorstellen. Unter anderem sollen die Luftgefechte "enorm verbessert" worden sein, was vor allem an einer neuen Steuerung liegen soll. Abgesehen davon soll es diesmal auch möglich sein, Flugzeuge mehr nach persönlichem Gusto zu gestalten.

Mehr: Raumschlachten von Stars Wars: Battlefront 2 werden auf der gamescom enthüllt

Wenn ihr selbst Hand an Star Wars: Battlefront 2 anlegen wollt, es aber nicht zur Gamescom schafft, könnt ihr euch auf die Open Beta freuen. Die wird vom 6.-9. Oktober stattfinden und euch an einem klassischen Walker Assault auf Naboo teilhaben lassen.

Das Spiel selbst wird am 17. November für PS4, Xbox One und PC erscheinen.