Star Wars: Battlefront 2 - DICE: »Battlefield und Battlefront können voneinander lernen«

Star Wars: Battlefront 2 wird zwar definitiv keinen Conquest-Modus erhalten - vielleicht aber zumindest etwas Ähnliches.

2017 erscheint mit Star Wars: Battlefront 2 die Fortsetzung des Reboots der Battlefront-Reihe von DICE und Electronic Arts. Bereits beim ersten Teil war die Fan-Gemeinde gespalten: Während einige sich ein Battlefield im Star Wars-Universum wünschten, forderten andere eine stärkere Orientierung an den Originalen.

Und auch bei der Fortsetzung gibt es nun wieder entsprechende Strömungen. So konfrontierte kürzlich ein Twitter-Nutzer den Battlefront-Design Director Dennis Brännvall mit den Ergebnissen einer (zugegebenermaßen wenig frequentierten) Umfrage. Aus der ging hervor, dass sich ein Großteil der Teilnehmer eine Adaption des aus der Battlefield-Reihe bekannten Conquest-Modus für Star Wars: Battlefront 2 wünscht.

Dieser Forderung erteilte Brännvall jedoch eine Absage: Ebenfalls per Twitter antwortete er, dass man sich mit Star Wars: Battlefront 2 nicht zu sehr an anderen Marken orientieren wolle.

Allerdings relativierte der Design-Director auch gleich: Es gebe durchaus bestimmte Dinge, die Battlefield und Battlefront voneinander lernen könnten.

@nbyrne00 I don't think we'll go that far into our other franchise but there's certainly things to learn from both