Star Wars: Battlefront - Season Pass mit allen DLCs für PS4 & Xbox One aktuell kostenlos

Bis zum Release von Star Wars: Battlefront 2 dauert es nicht mehr allzu lange und daher ist es kaum verwunderlich, dass der Vorgänger ein bisschen in Vergessenheit gerät. Offenbar will uns EA aber daran erinnern, dass der Multiplayer-Shooter noch immer etwas zu bieten hat und bietet den Season Pass aktuell kostenlos an. Damit sind alle erschienenen DLCs zum Spiel gratis verfügbar.

Offenbar gilt das aber nur für die PS4- und die Xbox One-Version von Star Wars: Battlefront. In den jeweiligen Stores ist der Season Pass zumindest als kostenfrei gelistet. Folgende DLCs sind im Season Pass enthalten:

Star Wars: Battlefront - Todesstern

Star Wars: Battlefront - Rogue One Scarif

Star Wars: Battlefront - Bespin

Star Wars: Battlefront - Outer Rim

Auf der Xbox One ist die Ultimate Edition von Star Wars: Battlefront derzeit für 4,50 Euro zu haben, sofern ihr Xbox Live Gold-Mitglied seid. Hier sind sowohl der Season Pass als auch das Hauptspiel enthalten.

Ist das Grund genug, um den Shooter noch einmal eine Chance zu geben?