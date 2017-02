Star Wars: Battlefront 2 - EA verspricht Story-Kampagne, mehr Helden & mehr Schauplätze

Star Wars: Battlefront wird von EA und DICE fortgesetzt

Dass Star Wars: Battlefront 2 kommt, steht schon eine ganze Weile fest. Dass es darin dann auch die lang ersehnte Story-Kampagne geben soll, ebenfalls. Jetzt hat EA das alles noch einmal bekräftigt und außerdem bekannt gegeben, dass sich das Geschehen in Star Wars: Battlefront 2 nicht nur innerhalb einer Star Wars-Ära abspielt. Das könnte bedeuten, dass wir zeitlich alle bisher erschienenen Filme abdecken oder zu einem ganz anderen Zeitpunkt einsteigen.

Außerdem soll Star Wars: Battlefront 2 natürlich größer und besser als sein Vorgänger werden. Mehr Helden und mehr Schauplätze erwarten uns ebenfalls, wie EA während seines Finanz-Quartals-Treffen verkündet hat. In den Worten des CEOs Andrew Wilson klingt das folgendermaßen:

"Unser nächstes Star Wars: Battlefront wird sogar noch besser, führt Spieler an noch mehr Orte und erlaubt ihnen, mit noch mehr Helden und Charakteren zu spielen, verteilt über mehrere Star Wars-Ären."

"Es wird neue Arten des Spielens geben, inklusive einer komplett neuen Singleplayer-Kampagne und viel, viel mehr und wir freuen uns darauf, es euch in den kommenden Monaten zu zeigen."

Was noch einmal verdeutlicht, dass EA und DICE Star Wars: Battlefront 2 wohl auf der E3 2017 präsentieren. Was keine echte Überraschung ist, schließlich soll das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen.

Was denkt ihr: Welche Star Wars-Filme kommen in Battlefront 2 zur Geltung?

