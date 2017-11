Star Wars: Battlefront 2 - EA verteilt kostenlose Star Wars-Items in FIFA 18, Battlefield 1 & mehr

Es ist nicht unüblich, dass große Publisher kleinere Items innerhalb ihrer eigenen Spiele-Universen verteilen. So lässt euch Usbisoft beispielsweise eure For Honor-Krieger mit dem Assassin's Creed-Logo verschönern, und EA gibt euch die Möglichkeit in Skate 3 als Dead Space-Protagonist Isaac Clarek die Straßen unsicher machen.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - Exakte Release-Uhrzeit bekannt

EA weitet auch den Release von Star Wars: Battlefront 2 auf andere Spiele des Publishers aus.

Wenn ihr euch ab dem 8. November in Battlefield 1 anmeldet, bekommt ihr die Totokia-Kriegskeule in einem "Star Wars: Battlefront 2 Celebration Battlepack".

In den Sportspielen FIFA 18, NHL 18 und NBA Live 18 könnt ihr für eure Spieler Trikots im Inferno Squad-Design erhalten.

Dafür müsst ihr nichts weiter tun, als euch zum richtigen Zeitpunkt einzuloggen. In Fifa 18 könnt ihr euch die Trikots für FIFA Ultimate Team vom 07. bis zum 28. November sichern.

In NHL 18 müsst ihr etwas Glück haben. Wenn ihr euch am 31. Oktober ins Spiel eingeloggt habt, werden die Trikots für euch freigeschaltet.

Für NBA Live 18 gibt nicht für Trikots, sondern auch Inferno-Trupp basierte Parkettgrafiken für das Spielfeld. Wenn ihr vom 7. bis 14. November an den Star Wars-Live-Events teilnehmt, könnt ihr das Equipment freischalten, allerdings nur befristet.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November für PS4, Xbox One und PC. Käufer der Elite Trooper Deluxe Edition können die weit, weit entfernte Galaxis bereits am 14. November unsicher machen.