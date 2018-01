Star Wars: Battlefront 2 - Trotz Kritik das erfolgreichste PS Store-Spiel im Dezember 2017

Sony hat im offiziellen Playstation Blog die Download-Charts des PS Stores für Dezember 2017 bekannt gegeben. Star Wars: Battlefront 2 führt die Liste an, gefolgt von FIFA 18 und Call of Duty: WW2. Die vollständige Aufzählung findet ihr weiter unten.

Trotz der umfassenden Debatte um Lootboxen und Monetarisierungs-Strategien von EA war der neueste Teil der Battlefront-Reihe im Weihnachtsgeschäft zumindest auf der PS4 erfolgreich. Das Spiel wurde im Vorfeld für die eingebauten Mikrotransaktionen kritisiert und erhielt auf Metacritic den schlechtesten User-Score des Jahres.

Star Wars: Battlefront 2 - Screenshots ansehen

Mit dem Kauf der Premiumwährung Crystals konnten sich Spieler handfeste Vorteile schneller freischalten, als nicht zahlende Spieler. Die Lootbox-Debatte nahm so große Auswüchse an, dass EA sich dazu entschieden hat, den Echtgeld-Shop vorerst zu entfernen. Bis heute wurde er nicht wieder eingeführt.

Neben der Pay2Win-Problematik beeinflusste der Echtgeld-Shop auch das normale Fortschrittssystem. So fielen die Preise für Helden in der erspielbaren Währung Credits in den Augen vieler Spieler unverhältnismäßig hoch aus. Auch hier lenkte EA ein und senkte die Preise.

Mehr: PS4, PS VR & Vita - Das sind die meistverkauften Spiele 2017 im PS Store

Die restlichen Einträge für das Weihnachtsgeschäft fallen wenig überraschend aus. GTA 5 hält sich auch über vier Jahre nach Release noch wacker neben der Konkurrenz. Die Einträge hinter dem Titel beziehen sich auf den Listenplatz im Vormonat.

Top 20 PS Store-Spiele im Dezember 2017