Star Wars: Battlefront 2 - Gratis-DLC bringt neue Helden, Maps & Singleplayer-Inhalte im Dezember

Mit Star Wars: Battlefront 2 verabschiedet sich EA vom Season Pass und stellt alle kommenden Inhalte kostenlos für jeden Spieler zur Verfügung. Auf der offiziellen Website hat der Publisher nun bekannt gegeben, was euch im Dezember 2017 erwarten wird. Alle Download-Inhalte stehen dabei im Zeichen des kommenden Kinofilms "Die letzten Jedi".

Ab dem 5. Dezember 2017 könnt ihr entscheiden, ob ihr euch der Ersten Ordnung verpflichtet, oder den Kampf des Widerstands unterstützt. Je nachdem welche Seite ihr wählt, gibt es in den darauf folgenden Wochen spezielle Herausforderungen für Star Wars: Battlefront 2. Als Belohnung bekommt ihr Fraktions-spezifische Items.

Star Wars: Battlefront 2 - Neue Helden ab Mitte Dezember

Am 13. Dezember 2017 habt ihr dann Zugriff auf den Hauptteil des Star Wars: Battlefront 2-DLCs. Von nun an stehen Finn und Captain Phasma als Helden zur Verfügung.

Die Fraktion, die in dieser Woche die meisten Challenges abgeschlossen hat, bekommt außerdem exklusive Upgrades für den entsprechenden Helden.

Die weiteren Multiplayer-Inhalte umfassen zwei neue Maps. Auf der Karte "Crait" könnt ihr den Galactic Assault-Modus spielen. "D'Qar" ist für Starfigher Assault konzipiert. Dort könnt ihr dann auch das neue Helden-Schiff "Tallie Lintra's RZ-2 A-Wing" ausprobieren. Poe Damerons X-Wing bekommt auch ein kleines Update in Form einer neuen Fähigkeit, die an den neuen Film angelehnt ist.

Weiteres Kapitel für die Kampagne

Das wahrscheinlich unerwartetste Feature bildet ein neues Kapitel für die Einzelspieler-Kampagne. Laut Beschreibung können wir im Kapitel "Resurrection" wieder die Rolle von Iden Versio übernehmen und die Anfänge der Ersten Ordnung verfolgen.

Für den Rest des Monats wird es mehrere Events und neue Challenges geben. Auch der Fraktions-Krieg wird weitergeführt.

Star Wars: Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 für PS4, Xbox One und PC. Käufer der Elite Trooper Deluxe-Edition können bereits am 14. November loslegen. Auf der Xbox One haben zudem alle Abonnenten von EA Access bereits jetzt für 10 Stunden Zugriff auf den Multiplayer und die ersten drei Kapitel der Kampagne.