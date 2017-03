Star Wars: Battlefront 2 - Offiziell angekündigt, erster Trailer kommt im April

Dass Star Wars: Battlefront einen Nachfolger bekommt, steht schon länger fest.

EA und DICE haben Star Wars: Battlefront 2 offiziell angekündigt und wollen den SciFi-Shooter im Rahmen der Star Wars Celebration enthüllen. Das gab Publisher EA auf der offiziellen Website des Weltraum-Shooters bekannt.

Die Enthüllung soll während des Panels "The Galaxywide Premiere of Star Wars Battlefront 2" stattfinden. Dabei soll uns ein erster Trailer zu Battlefront 2 gezeigt werden, mit dem uns die Macher einen "kurzen Einblick" in den SciFi-Shooter geben wollen. Das Panel findet am 15. April 2017 um 20:30 Uhr statt, das wir uns auf der offiziellen Seite des Events anschauen dürfen.

EA bestätigte die Entwicklung des Nachfolgers von Star Wars: Battlefront bereits im Mai 2016 auf einer Investorenkonferenz und hat sich seitdem immer mal wieder Informationsfetzen entlocken lassen. So zum Beispiel, dass Star Wars: Battlefront 2 eine Singleplayer-Kampagne enthalten und "dramatisch" größer werden soll als der Vorgänger.

Star Wars: Battlefront 2 wird von DICE, Criterion und Motive entwickelt und soll für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Einen offiziellen Release-Termin gibt es noch nicht.

Die Star Wars Celebration findet vom 13. bis zum 16. April 2017 in Orlando, Florida statt.

Was wünscht ihr euch von Battlefront 2?