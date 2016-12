Star Wars: Battlefront - X-Wing-Mission für PlayStation VR verfügbar

Star Wars: Battlefront X-Wing VR Mission

In genau einer Woche feiert Star Wars: Rogue One seinen Kinostart in Deutschland. Passend dazu haben DICE und EA nun die X-Wing VR Mission für Star Wars: Battlefront veröffentlicht. Wie der Name vermuten lässt, schlüpft ihr darin mittels PlayStation VR ins Cockpit eines Rebellenjägers und macht Jagd auf imperiale Tie Fighter und Sternenzerstörer.

Die X-Wing VR Mission für Star Wars: Battlefront wird mit einem kostenlosen Patch ins Spiel eingepflegt. Zwar ist der Ritt durchs virtuelle All nur von kurzer Dauer, gibt aber einen Ausblick darauf, welche spannenden Entwicklungen uns in Sachen VR noch bevorstehen. Insgesamt benötigt ihr für die Erfahrung ungefähr 20 Minuten.

Falls euch die dafür notwendige PSVR-Brille noch fehlen sollte, könnt ihr trotzdem im folgenden Video erahnen, wie sich der Ausflug von Star Wars in die virtuelle Realität spielt:

Die X-Wing VR Mission für Star Wars: Battlefront wurde von Criterion Games entwickelt, die vor allem für ihre Burnout-Reihe sowie zwei Need for Speed-Ableger bekannt sind.