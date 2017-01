Star Wars - Der Film, der Rogue One hätte sein sollen (Video)

»Rogue One: A Star Wars Story« stand im Vorfeld heftig in der Kritik. Schließlich wurden nach einer ersten Schnittfassung weitreichende Nachdreharbeiten anberaumt. Angeblich seien bis zu 40% des Filmes komplett neu. Wie viel wirklich neu ist und vor allem, was das mit dem Film macht, klären wir zusammen mit unserem Partnerkanal Nerdkultur:

Da es sich bei der ersten Version des Filmes noch um einen internen Rohschnitt handelt, ist mit einer nachträglichen Veröffentlichung praktisch nicht zu rechnen. Allerdings sollten ähnlich wie bei »Episode 7« einige der entfallenen Szenen nach und nach das Licht der Öffentlichkeit erblicken.

