Star Wars: Episode 8 - The Last Jedi - Bild auf Spieleverpackung gibt Vorgeschmack auf den Film

Seit Kurzem wissen wir, dass Star Wars: Episode 8 den Beinamen The Last Jedi tragen wird. Bevor wir im Frühjahr, vermutlich im April auf der Star Wars Celebration in Orlando, den ersten Teaser zu sehen bekommen, dürfen wir uns nun an einem Bild erfreuen, das uns einen kleinen Vorgeschmack auf den neuen Film von Regisseur Rian Johnson gibt.

Wie Starwars.com berichtet, läuten Disney und Lucasfilm mit dem Star Wars Force Friday II den Verkaufsstart sämtlicher Produkte zum zweiten Teil der neuen Star Wars-Trilogie ein. Ab dem 1. September 2017 sind Spielzeuge, Sammlerstücke, Bücher und mehr offizielle Produkte zu Star Wars: The Last Jedi weltweit erhältlich.

Spieleverpackung zeigt das Heldentrio

Im Rahmen der Ankündigung des Star Wars Force Friday II präsentiert uns Starwars.com eine Spielzeug-Verpackung, die uns die drei Helden Poe, Rey und Finn in ihrem neuen The Last Jedi-Look zeigt. Auffälligste Änderung im Vergleich zu Star Wars: Episode 7 - Das Erwachen der Macht: Rey trägt nun offenes Haar. Aber noch viel wichtiger ist, dass sie Lukes Lichtschwert weiterhin bei sich trägt. Das dürfte aktuelle Spekulationen um die Bedeutung des Titels weiter befeuern.

