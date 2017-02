Star Wars 8: The Last Jedi - Erster Teaser kommt vielleicht im April

Nach Star Wars 7 führt The Last Jedi die Skywalker-Saga in diesem Jahr fort.

So langsam läuft die Werbe-Kampagne zu Star Wars: Episode 8 an. Nachdem die Macher der Science-Fantasy-Reihe erst kürzlich mit The Last Jedi den offiziellen Titel enthüllten und dadurch Spekulationen rund um die Bedeutung des Namens auslösten, warten Fans nun umso ungeduldiger auf einen Teaser oder Trailer.

Laut Kathleen Kennedy, der Präsidentin von Lucasfilm, soll es auch bald soweit sein. Im Dezember 2016 gab sie bekannt, dass erstes Bildmaterial zu Star Wars 8 für das Frühjahr 2017 geplant sei, da man Rogue One etwas "Luft zum Atmen" geben wolle. Das Star Wars-Spinoff startete bereits vor einigen Wochen in den Kinos und dementsprechend häufen in letzter Zeit die Gerüchte rund um mögliche Releasetermine für einen ersten Teaser.

Mehr: Star Wars: Battlefront 2 - EA verspricht Story-Kampagne, mehr Helden & mehr Schauplätze

Die oft gut informierte Fan-Website starwarsnewsnet.com tippt, dass erstes Bildmaterial zu The Last Jedi auf der kommenden Star Wars Celebration in Orlando gezeigt werden könnte. Denn laut einer ihrer Quellen arbeite Lucasfilm aktuell mit Hochdruck an einem Behind the Scenes-Reel zu Star Wars 8. Demnach erscheine vor der Star Wars Celebration auch kein anderes Bildmaterial zu The Last Jedi.

Weiter schlussfolgert starwarsnewsnet.com, dass passend zum Fan-Event auch ein Teaser veröffentlicht werden könnte. Immerhin zeigte Lucasfilm jeweils im April Teaser zu Episode 7: The Force Awakens sowie Rogue One - und die Star Wars Celebration in Orlando findet vom 13. bis zum 16. April 2017 statt.

Mehr: Star Wars - Woody Harrelson über seine Rolle im Han Solo-Spinoff

Star Wars: The Last Jedi startet am 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos. Wie schon in Das Erwachen der Macht zählen Daisy Ridley als machtbegabte Rey, John Boyega als desertierter Stormtrooper Finn und Mark Hamill als Luke Skywalker zum Cast.

Alle 25 Bilder ansehen

Was glaubt ihr: Wann erscheint der erste Teaser zu Star Wars 8?