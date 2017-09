Am Freitag fand der Star Wars Force Friday II statt. Disney veranstaltet diesen Tag um das neueste Star Wars-Merchandise zu präsentieren. Natürlich dreht sich dieses Mal alles um Star Wars: Die letzten Jedi, da dieser in wenigen Monaten in die Kinos kommt.

Das wohl buchstäblich größte Highlight ist der neue LEGO-Bausatz für den Millennium Falken. Der neue Falken wird aus über 7.500 Teilen bestehen und kostet satte 800 Euro. Definitiv mehr ein Set für Sammler, aber eben äußerst schön und detailreich gemacht. Kaufen könnt ihr ihn ab dem 1. Oktober 2017 im offiziellen LEGO-Shop.

Zum Glück gibt es aber neue Produkte, die wesentlich günstiger ausfallen als der Millennium Falken. Das neue Merchandise bekommt ihr aktuell zuerst bei Galeria Kaufhof und Toys"R"Us. Bei den neuen LEGO-Sets dürfte ein besonderer Droide für Begeisterung unter den Fans sorgen: LEGO Star Wars BB-8. Der kleine Ball kann nun aus den Klötzchen zusammengebaut werden und besitzt eine Höhe von 25 cm, sowie eine Breite von 15 cm. Er besteht insgesamt aus 1.106 Teilen.

LEGO Star Wars - 75187 BB-8 für 99,99 Euro

Der Nachfolger des AT-AT: Der AT-M6 Walker

Erst vor wenigen Tagen hat Disney den Nachfolger des AT-ATs näher vorgestellt. Es handelt sich um den AT-M6 Walker, der in Star Wars Episode 8 vorkommen wird. Das zu ihm passende LEGO-Set hört auf den Namen First Order Heavy Assault Walker und kostet 139,99 Euro. Der Walker fällt ebenfalls recht groß aus.

Seine Maße liegen bei 35 x 35 x 12 cm (H x L x B) und er besteht aus 1.376 Teilen. Zu seinem Lieferumfang gehören der Walker selbst, Shooter, Ausrüstung und Zubehör. Darüber hinaus sind fünf LEGO-Figuren enthalten: Rey, Poe Dameron, Resistance Trooper, First Order Walker Driver und Stormtrooper.

LEGO Star Wars - 75189 First Order Heavy Assault Walker für 139,99 Euro

Weitere neue LEGO-Sets:

Die Stars von Star Wars Episode 8: Die Porg

Nachdem Teaser-Trailer von Die letzten Jedi gab es eine stetig wachsende Fangruppe rund um die Porg. Allerdings gibt es fast genau so viele, die nicht gerade von ihnen angetan sind. Dennoch hat Disney beim Force Friday nun eine interaktive Porg-Plüschfigur von Hasbro vorgestellt.

Star Wars - Die letzten Jedi: Porg (C1942) für 59,99 Euro

Darüber hinaus gibt es noch weitere neue Figuren und Star Wars-Produkte:

Alle neuen Star Wars Produkte bei Toys"R"Us

Aktuelle Star Wars-Angebote von EMP und Galeria Kaufhof

Neben den neuen Produkten gibt es Händler, die den Force Friday für eigene Aktionen nutzen. So bekommt ihr momentan bei EMP ein paar Angebote rund um das Thema Star Wars. Ihr könnt euch drei T-Shirts aussuchen und müsst nur zwei davon bezahlen. Wie bei solchen Aktionen üblich wird dabei das günstigste der T-Shirts gestrichen.

Zur 3 für 2 T-Shirts von Star Wars bei EMP

Galeria Kaufhof bietet nicht nur die neuen Star Wars-Produkte an, sondern hat zum heutigen Tag ein paar LEGO-Sets im Angebot und etwas im Preis gesenkt.

Dadurch könnt ihr euch zum Beispiel den LEGO Star Wars Jedi Star Fighter von Obi-Wan inklusive Hyperdrive schnappen. Hier warten 825 Teil darauf von euch korrekt zusammengebaut zu werden. Außerdem sind im Paket drei Figuren enthalten: Obi-Wan Kenobi, Jango Fett und der junge Boba Fett.

Alle Star Wars-Angebote bei Galeria Kaufhof im Überblick

Star Wars: Battlefront 2 als Prime-Mitglied zwei Euro günstiger

Wer die Geschichte zwischen Episode 6 und Episode 7 erleben möchte, der wird diesen Herbst nicht drumherum kommen und muss Star Wars: Battlefront 2 spielen. Zumindest die Einzelspieler-Kampagne wird die Star Wars-Geschichte erweitern und ist offizieller Kanon.

Battlefront 2 erscheint am 17. November 2017 und möchte vieles besser machen als der Vorgänger.

Mehr: Unsere Vorschau zu den Weltraumschlachten

Als Mitglied von Amazon Prime könnt ihr aktuell Star Wars: Battlefront 2 vorbestellen und erhaltet dabei zwei Euro Rabatt. Dies gilt allerdings nur für die Retail-Variante des Spiels.

Zum Amazon Star Wars-Shop