Stardew Valley - So sah der Überraschungserfolg am Anfang der Entwicklung aus

Stardew Valley - PS4-Trailer zum geistigen Harvest Moon-Nachfolger zeigt den Kreislauf des Lebens

Vor etwa einem Jahr wurde Stardew Valley auf Steam veröffentlicht und mauserte sich schnell zum neuen Community-Liebling. Die Farming-Simulation, die von nur einer Person entwickelt wurde, weckte jede Menge nostalgische Gefühle und ließ tausende Spieler das digitale Landleben genießen und eigene Farmen pflegen.

Mehr: Stardew Valley im Test - Gekommen, um zu bleiben

Zur Feier des Jahrestages veröffentlichte Stardew Valley-Entwickler Eric Barone, besser bekannt als Concerned Ape, nun einige neue Informationen zum Spiel sowie neue-alte Screenshots. Was damit gemeint ist? Er lässt uns erstmals einen Blick darauf werfen, wie Stardew Valley in einem sehr frühen Entwicklungsstadium aussah. Im Jahr 2012 hieß das Spiel noch Sprout Valley und sah lange nicht so hübsch aus wie die finale Version, die wir seit Dezember 2016 auch auf PS4 und Xbox One spielen dürfen.

Alle 7 Bilder ansehen

In seinem Blogbeitrag geht Eric Barone auf die Entwicklung von Stardew Valley ein und wie sich das Spiel im Laufe der Jahre verändert hat. Er schreibt außerdem darüber, dass er sich auf die Zukunft freut, er viel durch Stardew Valley gelernt und viele Ideen für weitere Spiele hat. Welche Ideen das sind, wollte er nicht verraten.

(Zukünftige) Besitzer einer Nintendo Switch dürfen sich übrigens ebenfalls über die Farming-Simulation freuen. Es wird kein Launch-Titel der neuen Konsole werden, die am 3. März erscheint, soll aber noch 2017 erscheinen.

Alle 22 Bilder ansehen