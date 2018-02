Starpoint Gemini Warlords - Der galaktische Spielplatz für Tyrannen und Weltraum-Trucker

Starpoint Gemini Warlords kombiniert all das, was ihr an 4X-Spielen, Action-Adventures und Rollenspielen liebt, und lässt euch in den Weiten des Kosmos daraus ein eigenes Königreich erschaffen.

Es bietet Weltraumeroberern in spe - jetzt auch auf der Xbox One und in 4K - zahlreiche verschiedene Spielelemente, die es aus vergleichbaren Titeln hervorstechen lassen. Beispielsweise eine komplett inszenierte Geschichte mit Wendungen, Betrug und Intrigen, natürlich allesamt im Dienst der guten Sache. Zusätzlich dazu gibt's außerdem viele Nebenmissionen mit einzigartigen Herausforderungen und Belohnungen zu bestreiten.

Freeroam-Szenarien für Kampagnenmuffel

Wer sich weder für Story noch für Quests begeistern kann, findet in den »Freeroam«-Szenarien die Freiheit, zu tun und zu lassen, was ihm gefällt. Durch etliche Einstellungsoptionen ist jeder neue Anlauf anders als der vorherige.

Der eine will vielleicht mit einem einzelnen kleinen Raumschiff beginnen und sich zum gefürchteten Herrscher hocharbeiten, der andere als Meisterhändler (oder Schmuggler?) mit dem An- und Verkauf legaler und illegaler Waren aus dem Vollen des dynamischen Handels- und Wirtschaftssystems schöpfen.

Wofür ihr euch auch entscheidet, eines steht fest: Eine riesige Galaxie reif zur Erkundung wartet auf euch! 50 Regionen, 16 Planeten, über 100 anflieg- und eroberbare Raumstationen sind im Besitz von über 60 Fraktionen, die ihr euch zu Freunden oder Feinden machen könnt.

Eine Heimat zwischen den Sternen

Das zentrale Element, das Kampagne und Freeroam verbindet, ist dabei das Hauptquartier oder kurz HQ. Das ist der Ort, den ihr Heimat nennt, während ihr plündernd und brandschatzend durch die Galaxie zieht oder auf friedlicher Entdeckungsreise unterwegs seid.

Im HQ erweitert ihr euer Reich und eure Flotten, kontruiert neue Basismodule, erforscht neue Technologien, sammelt Ressourcen, kauft neue und modifiziert eure bereits kampferprobten Schiffe. Das Hauptquartier ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, an neue Schiffe zu kommen, auf dem Großteil der Planeten werden ebenfalls neue Raumschiffe zum Kauf angeboten. Insgesamt stehen euch rund 100 Schiffe in zehn Klassen zur Verfügung.

My spaceship is my castle

Die Objekte der Begierde sind allesamt umrüstbar, sowohl optisch als auch in ihren Funktionen, dazu könnt ihr aus einer Vielzahl von Verbesserungen und über 70 Waffen wählen. Doch nicht nur die Schiffe lassen sich modifizieren, auch der eigene Held kann rollenspieltypisch angepasst werden.

Neben Standard-Optionen wie Geschlecht, Portrait und Name sucht ihr euch auch die Klasse, Skills und Perks eures Charakters aus und formt ihn oder sie so nach euren Vorstellungen. Um ein echter Machtfaktor in der Galaxie zu werden, benötigt ihr allerdings Ressourcen!

Freischaffende Weltraum-Trucker

Ferngesteuerte Sammel-, Raffinerie- und Recycling-Betriebe beschaffen euch das, was ihr für euren Feldzug zur Unterwerfung des Weltalls braucht - solange ihr sie vor Feinden schützt! Solltet ihr mal knapp bei Kasse sein, könnt ihr außerdem an schwarzen Brettern in Stationen und auf Planeten Zusatzaufträge annehmen.

Was du bist jetzt gelesen hast, sind nur einige der Spielelemente, die du in Starpoint Gemini Warlords ausprobieren kann, viele weitere warten hinter dem Horizont des riesigen Gemini-Universums. Vielleicht sieht man sich ja dort!

Starpoint Gemini Warlords - Screenshots ansehen