Suicide Squad 2 - Mel Gibson bestätigt erstes Treffen und Verhandlungen mit Warner Bros.

Suicide Squad 2 - übernimmt Mel Gibson die Regie?

Suicide Squad soll fortgesetzt werden und Mel Gibson befindet sich in Verhandlungen mit Warner Bros.. In einem Interview bestätigt der Filmemacher jetzt, dass er sich mit den Verantwortlichen zu einem "ersten Date" trifft. Es steht also bei Weitem noch nichts fest, aber es finden offensichtlich erste Gespräche statt.

David Ayer, der bei Suicide Squad für die Regie verantwortlich zeichnet, tritt auch bei dem Spin-Off Gotham City Sirens als Regisseur in Erscheinung. Suicide Squad 2 soll aber nicht von ihm kommen. Warner Bros. hält aktuell wohl in mehrere Richtungen Ausschau: Auch Daniel Espinosa kommt anscheinend für den Posten in Frage.

Mel Gibson erfreut sich nach langen Jahren der Skandale und Negativ-Schlagzeilen aktuell wieder größerer Beliebtheit. Sein neuester Film Hacksaw Ridge wurde gleich sechs mal für den Oscar nominiert, unter anderem auch in der Kategorie Bester Regisseur. Sollte er wirklich bei Suicide Squad die Regie übernehmen, wäre das ein weiterer Schritt zurück ins Rampenlicht.

Man hört ihn zwar leider nur sehr leise, aber hier bestätigt Mel Gibson, dass er zu einer Art "erstem Date" geht:

