Super Mario Land - Ihr könnt den Game Boy-Klassiker jetzt auch in Super Mario Maker spielen

Super Mario Land in Super Mario Maker

Fans des Level-Editor-Jump 'n' Runs Super Mario Maker erstaunen uns immer wieder mit neuen Level-Bauwerken. Youtuber KHAce präsentiert uns nun in einem Video seine Mario Maker-Version des GB-Klassikers Super Mario Land. KHAce, der bereits Kirby's Dreamland und Mega Man mit dem Baukasten von Super Mario Maker erstellte, hat mit nur minimalen Anpassungen jedes Level von Super Mario Land nachgebaut.

In der Unterwasserwelt 2-3 beispielsweise, in der der Klempner eigentlich in einem U-Boot sitzen sollte, drückt er sich nun in einem Koopa Clown Car durch die Wassermassen. Die originale Musik, die ihr im Video hört, fügte der Ersteller nach eigenen Angaben aber erst hinterher ein.

Falls ihr die Super Mario Land-Level in Super Mario Maker selbst spielen wollt, findet ihr hier die Download-Codes (via Eurogamer).

1-1: 8088-0000-02E1-8DAB

1-2: 3eB9-0000-02E1-8E7E

1-3: 0BE6-0000-02E1-8F1B

2-1: 5751-0000-02E1-8FCF

2-2: E5C3-0000-02E1-90B3

2-3: 3624-0000-02E1-9251

3-1: BC22-0000-02E1-93EE

3-2: 20C5-0000-02E1-9504

3-3: 25B0-0000-02E1-963A

4-1: B108-0000-02E1-9772

4-2: EE82-0000-02E1-986D

4-3 (Level): 0103-0000-02E1-9992

4-3 (Tatanga-Kampf): ECCD-0000-02E1-9A32

Ach, du süße Nostalgie.