Super Mario Odyssey - Fans nutzen für Speedruns sogar schon die Demo

Super Mario Odyssey erscheint in zwei Wochen. Bis dahin müssen wir uns wohl oder übel alle noch gedulden, es sei denn... Richtig: Einige Fans freuen sich anscheinend so sehr auf das kommende Super Mario-Spiel, dass sie die Demo-Version bis zum Umfallen spielen. Bei vielen Retail-Händlern stehen Boxen, die uns mit einem kleinen Teil des Spiels für den Rest sensibilisieren sollen. Was bei einigen Fans offenbar bestens funktioniert: Es gibt tatsächlich die ersten Speedruns, die ausschließlich auf dieser Demo basieren und ihren Weg ins Netz gefunden haben.

Preview: Super Mario Odyssey - Eine Reise zu neuen Ufern

Während sich der erste Speedrun vor allem um Super Marios Bewegungen dreht und darum, möglichst schnell die Spitze des Turms zu erreichen, versucht ein anderer Super Mario Odyssey-Fan, schnellstmöglich alle Items zu ergattern. Wir können uns so jedenfalls schon mal einen guten Eindruck von Marios Fähigkeiten und Sprungverhalten verschaffen und kriegen außerdem auch noch das komplette Level zu Gesicht. Bleibt für diese Speedrunner nur zu hoffen, dass sich im fertigen Spiel nichts mehr im Vergleich zur Demoversion geändert hat.

Habt ihr auch hierzulande schon Demo-Boxen zu Super Mario Odyssey entdeckt?

