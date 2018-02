Im Rahmen der Nintendo Direct Mini, die im Januar abgehalten wurde, hatte Nintendo unter anderem ein kostenloses Update für Super Mario Odyssey angekündigt. Neben weiteren Kostümen für Mario sollte der Gratis-DLC auch einen neuen Spielmodus bringen, der über Multiplayer-Funktionen verfügt. Wie Nintendo verlauten ließ, ist das Gratis-Update ab sofort verfügbar und kann heruntergeladen werden.

A free update for #SuperMarioOdyssey that adds Luigi’s Balloon World, the new minigame available after finishing the main story, is now available! pic.twitter.com/B9rTdgaxye — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2018

In "Luigi's Ballon World", so der Name des neuen Minispiels, können wir nach Abschluss der Hauptstory in jedes Königreich reisen und dort Marios Bruder Luigi aufsuchen. Wir können uns dann entscheiden, ob wir lieber einen Ballon in der Spielwelt verstecken oder aber suchen möchten.

Gratis-DLC zu Super Mario Odyssey bringt Multiplayer-Modus

Entscheiden wir uns für das Verstecken, können andere Spieler unseren Ballon finden. Umgekehrt bedeutet das, dass wir die versteckten Ballons anderer Spieler suchen müssen. Für beide Modi gilt ein Zeitlimit und wir müssen uns beeilen, die Ballons so gut wie möglich zu verstecken oder eben so schnell wie möglich zu finden.

Falls ihr euch für die drei neuen Kostüme von Mario interessiert, bekommt ihr in diesem Tweet einen Überblick über "Musician Hat & Outfit", "Sunshine Shades & Outfit" sowie "Knight Helmet & Armor":

Three new outfits have also been added to the post-game shop: Musician Hat & Outfit, Sunshine Shades & Outfit, and Knight Helmet & Armor! #SuperMarioOdyssey pic.twitter.com/eNnLpwE5rh — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 22, 2018

Spielt ihr Super Mario Odyssey noch?