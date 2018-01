Nintendo Direct Mini 2018 - Schaut euch alle Neuankündigungen hier an

Nachdem Nintendo das halbe Internet fast hat durchdrehen lassen, hat Nintendo heute am 11. Januar 2018 doch recht Überraschend die Nintendo Direct 2018 als direktes Video auf der offiziellen Website sowie auf Youtube veröffentlicht.

Genauer gesagt, handelt es sich hierbei um eine Nintendo Direct Mini, die uns in knapp 15 Minuten vorstellt, auf welche Nintendo Switch-Spiele und -DLCs wir uns in Zukunft freuen dürfen. Neben den Nintendo Switch-Neuauflagen von The World Ends With You und Donkey Kong Country: Tropical Freeze können wir uns außerdem auf die Rückkehr von Mario Tennis freuen.

Außerdem hat Kirby Star Allies endlich einen Release-Termin erhalten. Für Super Mario Odyssey erwartet uns indes ein Gratis-Update, das Marios Bruder Luigi samt Multiplayermodus ins Spiel bringt. Die spannendste Neuankündigung folgt aber am Ende: Dark Souls erscheint in einer Neuauflage für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.

In dem Video stecken aber noch weitere Ankündigungen für die Switch. Unten könnt ihr euch das entsprechende Youtube-Video zur Nintendo Direct Mini vom 11. Januar 2018 anschauen.

Welche Ankündigungen freuen euch besonders?