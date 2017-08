Tekken 6 - Ehepaar heiratet in Arcade-Halle & liefert sich danach Tekken-Duell

Bräutigam Kazuhiro und Braut Yukiko sind verliebt und wollen heiraten. Dabei stellte sich ihnen die Frage, die sich jedem Pärchen stellt, das eine Heirat plant: Wie und wo soll die Hochzeit gefeiert werden? Im Falle des japanischen Pärchens fiel die Entscheidung dabei auf eine denkwürdigere Location.

Die Wahl fiel nämlich schließlich auf eine Arcade-Halle, die extra für den großen Tag gemietet wurde - was aber nicht heißt, dass die ganzen Spieleautomaten weggeräumt wurden. Ganz im Gegenteil, stattdessen wurden zwischen den Spielemaschinen rote Teppiche ausgerollt, um das heiratliche Zocken so edel wie möglich zu gestalten. Wie das Ganze aussieht, teilte das Paar via Twitter mit.

Nach dem Ja-Wort war die erste Aktion in der Ehe übrigens ein waschechtes Tekken 6-Duell zwischen Braut und Bräutigam, das vor den Augen aller Hochzeitsgäste unter Hochspannung ausgetragen wurde.

Wir wünschen Yukiko und Kazuhiro alles Gute.