Tekken 7 - Neuer Trailer zeigt Story-Elemente und Gameplay-Szenen

Tekken 7 erscheint Anfang 2017 für PS4 und Xbox One.

Publisher Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum Prügelspiel Tekken 7 veröffentlicht, der einen ersten kleinen Ausblick auf die Story-Elemente des Titels gibt.

Der knapp zweiminütige Clip enthält hauptsächlich Material aus den Zwischensequenzen des Spiels, in der zweiten Hälfte aber auch einige rasant geschnittene Gameplay-Szenen, die die Spielgrafik von Tekken 7 zeigen. Den kompletten Trailer könnt ihr euch unten anschauen.

Die japanische Spielhallen-Version von Tekken 7 erschien bereits vor eineinhalb Jahren, die Konsolenfassung für PS4 und Xbox One ist für Anfang 2017 geplant. Mitte September hatte Bandai Namco erstmal Gameplay-Szenen aus der Einzelspieler-Kampagne gezeigt. Kollege Mirco konnte das Fighting Game auf der Gamescom in Köln bereits anspielen und ist der Meinung, dass das Serien-Comeback gelingen könnte. Seine Vorschau zu Tekken 7 lest ihr hier.