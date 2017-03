TERA - Action-MMO erscheint auch für PS4 und Xbox One

Das Action-MMO kommt auch auf die PS4 und die Xbox One.

Was lange spekuliert wurde ist jetzt offiziell: Das Action-MMO TERA (The Exiled Realm of Arborea) erscheint auch für die PS4 und die Xbox One. Bislang gab es das Spiel nur auf dem PC. Der Release soll noch im Jahr 2017 erfolgen.

TERA ist ein klassisches MMORPG mit Quests, Dungeons und PVP-Elementen, das auch auf den Konsolen Free2Play sein wird. Es gibt eine spielbare Fraktion mit insgesamt sieben Rassen. Entwickler En Masse kündigte an, Details zur Umsetzung am kommenden Wochenende auf der Pax East vorzustellen.

Noch vor dem Release wird es eine spielbare Beta-Version für TERA auf PS4 und Xbox One. Interessierte können sich unter diesem Link dafür vormerken lassen.

Freut ihr euch auf die Konsolen-Umsetzung?