Terminator - Arnold Schwarzenegger wird im nächsten Teil dabei sein

Trotz des ausbleibenden Erfolgs von Terminator: Genisys könnte ein Nachfolger kommen.

Offenbar konnte auch der von Fans und Kritikern eher mäßig aufgenommene Terminator: Genisys dem Franchise kein Ende setzen. Während des diesjährigen Cannes Film Festivals bestätigte Terminator-Darsteller Arnold Schwarzenegger im Gespräch mit Screen Daily, dass die Reihe in der Tat fortgeführt wird – und er ist mit von der Partie.

Der Schauspieler erklärte, dass er sich erst kürzlich mit Producer James Cameron getroffen habe, um über den nächsten Terminator-Film zu sprechen:

"[Das Projekt] ist zurück. Es entwickelt sich. [James Cameron] hat einige gute Ideen wie es mit dem Franchise weitergehen kann. Ich werde im Film sein."

Die Rechte des Terminator-Franchises gehen 2019 zurück an James Cameron, der laut Schwarzenegger offenbar in zumindest einen kommenden Film involiert sein wird. Zeit, um auf den Regiestuhl Platz zu nehmen, wird Cameron allerdings nicht haben, da er sich in den nächsten Jahren auf die bereits angekündigten Avatar-Filme konzentriert. Die nächsten vier Teile sollen am Stück abgedreht werden. Drehbeginn ist laut Sigourney Weaver im Herbst 2107. Starttermine für Avatar 2-5 gibt es ebenfalls: Der nächste Film der Reihe soll im Dezember 2020 in die Kinos kommen, Avatar 5 im Dezember 2025.

Ursprünglich sollte Terminator: Genisys der erste Teil einer neuen Trilogie sein, deren zweiter und dritter Teil je 2017 und 2018 erscheinen sollten. Der ausbleibende Erfolg an den Kinokassen stoppte diese Pläne allerdings.

Terminator 2 - Trailer zur 3D-Version mit Arnold Schwarzenegger

Hättet ihr gerne einen neuen Terminator-Streifen mit Arnold Schwarzenegger?