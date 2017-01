The Division - Datamining-Entdeckung: Führt Update 1.6 einen neuen PvP-Modus ein?

The Division: Bald kommen Update 1.6 und The Last Stand

The Division soll uns noch eine ganze Weile erhalten bleiben und auch weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden. Dabei könnte es sich zum Beispiel um einen komplett neuen PvP-Modus handeln, der möglicherweise mit dem anstehenden Update 1.6 eingeführt wird. Jedenfalls legen das einige Zeilen Text nahe, die in den Tiefen des Programmcodes von The Division entdeckt worden sind.

Der Dataminer und Reddit-Nutzer iamunkn0wn hat diverse Hinweise in Version 1.4 gefunden, die in Version 1.5 allerdings schon wieder entfernt wurden. Die Informationen sind also auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, auch wenn iamunkn0wn schon mehrfach Recht behalten hat. Er fand zum Beispiel bereits in den Spieledateien von Update 1.3 Hinweise auf die mittlerweile für Update 1.6 bestätigten Dark Zone-Bestenlisten.

Mehr: The Division - Shooter-MMO war 2016 erfolgreicher als Destiny

Neben den Dark Zone-Bestenlisten sieht es ganz danach aus, als stehe uns ein Modus ins Haus, der zeitlich begrenzte Matches beinhaltet. In denen kämpfen wir dann offenbar um bestimmte Gebiete, die es zu kontrollieren gilt. Zumindest klingen die neu gefundenen Sätze genau danach:

"The match is half over. One minute remaining. Just thirty seconds left. Zone Alpha is now neutral. No one controls zone Alpha. Zone Alpha is now under enemy control. Rogue agents control zone Alpha. Alert: The enemy has taken zone Alpha."

Da hier auch von Rogue Agents die Rede ist, könnte das bedeuten, dass der PvP-Modus in der Dark Zone stattfindet. Eventuell zusätzlich zu kleineren, thematischen Events, die anscheinend ebenfalls in der Dark Zone stattfinden sollen.

Mehr: The Division: Überleben - Wir beantworten alle wichtigen Fragen zum neuen DLC

Ob die fraglichen Textzeilen überhaupt irgendwann zur Geltung kommen, steht allerdings noch in den Sternen. Genau so wenig steht aktuell fest, ob es sich dabei um Elemente aus dem kommenden DLC Das Letzte Gefecht oder aus dem Update 1.6 handelt.

Wie denkt ihr über die gefundenen Textpassagen?

Alle 4 Bilder ansehen