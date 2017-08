The Division - Machen die Feinde aus dem MMO-Shooter bald gemeinsame Sache?

In The Division existieren unterschiedliche Gegner-Fraktionen, die Manhattan unsicher machen. Aktuell scheinen einige von ihnen ihr Unwesen aber auch auf dem offiziellen The Division-Twitteraccount zu treiben (wir berichteten). Denn dort erscheinen seit Tagen diverse mysteriöse Kurznachrichten, Bilder, Zitate und Koordinaten. Kurzzeitig war sogar ein Schlagring als Profilfoto eingefügt, das Symbol der Rioters in The Division.

"This is our city, we have to cleanse it to claim it." pic.twitter.com/YI2nFUdeA3 — The Division (@TheDivisionGame) August 27, 2017

Darauf folgten Hinweise auf die Cleaners sowie auf die Rikers, letztlich meldete sich auch noch das LMB zu Wort. Alles zusammengenommen ergibt sich das beunruhigende Bild, dass sich die Fraktionen offenbar gegen die Division verbünden wollen.

They thought they "saved what remains". WE REMAIN. pic.twitter.com/DdHfPMjKYN — The Division (@TheDivisionGame) August 27, 2017

Die einzelnen Koordinaten, die mit den mysteriösen Ansagen einhergingen, führen übrigens zu bestimmten Positionen auf der Weltkarte: An exakt die Stellen, an denen in einzelnen Missionen die Boss-Gegner ihren Auftritt haben. Auf einem der Bilder sehen wir, wie Kämpfer des Last Man Battalions gemeinsame Sache mit den Cleanern machen. Auch die Aussage "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" lässt wenig Interpretationsspielraum dahingehend, was uns mit dem Update 1.8 bevorstehen könnte.

The enemy of my enemy is my friend. — The Division (@TheDivisionGame) August 27, 2017

Der aktuellste Tweet auf dem The Division-Account sieht folgendermaßen aus:

"Backup aktiviert. System neugestartet. Verfolge Signal-Quelle."

Backup activated. System rebooted. Tracking signal source. — The Division (@TheDivisionGame) August 28, 2017

Was glaubt ihr, dass da auf uns zukommt?

