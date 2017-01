The Division - Oscar-Preisträger Stephan Gaghan inszeniert Videospiel-Verfilmung mit Jake Gyllenhaal

The Division - Oscarpreisträger Stephan Gaghan inszeniert die Verfilmung und zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich.

Ubisoft kennen wir vor allem als Videospielhersteller, dabei wagt sich der Konzern auch immer weiter in die Filmbranche hinein. Erst im Dezember letzten Jahres brachte Ubisoft Motions Pictures in Zusammenarbeit mit diversen anderen Studios die Verfilmung von Assassin's Creed ins Kino. Und auch wenn der Sci-Fi-Actioner bei Kritikern durchfiel und nur mäßige Erfolge feiert, nimmt mit The Division das nächste Projekt langsam Gestalt an.

Wie Ubisoft bekannt gibt, zeichnet Oscar-Preisträger Stephan Gaghan für Regie und Drehbuch verantwortlich. Seinen Oscar gewann Gaghan für das Drehbuch zu Steven Soderberghs Drogen-Thriller "Traffic - Die Macht des Kartells", eine Nominierung erhielt er wiederum für sein Drehbuch zum Polit-Drama Syriana, das er auch inszenierte.

Mehr: The Division - DLC "Last Stand" bringt neuen PvP-Modus & mehr

Man sei sehr gespannt darauf, dem Publikum auf der ganzen Welt Gaghans einzigartige Vision des Spiels zu präsentieren, so Ubisoft Motion Pictures-Geschäftsführer Gérard Guillemot. Der Regisseur und Drehbuchautor selbst hebt vor allem das Szenario von The Division hervor. Im MMO-Shooter stürzt ein Virus New York City in Chaos. Die Aufgabe des Spielers besteht nun darin, die Ordnung in der Metropole wiederherzustellen. Gaghan beschreibt dieses Setting als "umfassend, wunderbar seltsam, trotzdem vertraut". Zudem stecke es voller Möglichkeiten.

Ubisoft kündigte den Film zu The Division im August 2016 an. Die Hauptrollen spielen Jake Gyllenhaal, der schon an der Leinwandumsetzung von Prince of Persia mitwirkte, sowie Jessica Chastain ("Interstellar"). Weitere Details zum Cast sind noch nicht bekannt. Und auch ein Starttermin für The Division fehlt noch.