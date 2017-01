The Elder Scrolls Online - Neue Hinweise auf den Morrowind-DLC

The Elder Scrolls Online

Anfang des Jahres machten Dataminer in The Elder Scrolls Online eine interessante Entdeckung. Im Spielcode des MMOs aus Tamriel wurde nämlich eine gigantische Übersichtskarte von Vvardenfell entdeckt, die Dunmer-Insel aus The Elder Scrolls III: Morrowind. Weiterführende Statements gab es dazu aber noch nicht.

Jetzt hat der offizielle Twitter-Account zu The Elder Scrolls Online einen verdächtigen Tweet abgesetzt, der ein kleines Video enthält, das womöglich auf den Morrowind-DLC anspielen könnte.

Das Video scheint Lavagestein zu zeigen und im Hintergrund sind Explosionen sowie loderndes Feuer zu hören. Das passt auf jeden Fall zum Roten Berg, dem riesigen Vulkan, der sich inmitten von Vvardenfell befindet. 15 Jahre nach The Elder Scrolls III: Morrowind wäre eine derartige Rückkehr nur zu begrüßen. (via MassivelyOP)

Was steckt für euch hinter dem Video? Sind hier vielleicht auch Drachen gemeint?