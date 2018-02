Als wäre das Survival-Horrorspiel The Evil Within 2 nicht schon in der Third-Person-Ansicht erschreckend genug, bringt uns Bethesda den Horror jetzt noch näher. Ab sofort steht nämlich ein neues Gratis-Update zum Download bereit, das uns das Spiel in der Ego-Perspektive erleben lässt.

Die Ego-Perspektive kann im Spiel ganz einfach im Menü ein- und ausgestellt werden. Wie Bethesda via Pressemitteilung verrät, ist der Perspektivwechsel jederzeit und fast überall möglich. Ein neuer Trailer zu The Evil Within 2 führt uns die Ego-Ansicht genauer vor Augen:

Das kostenlose Update mit der Ego-Perspektive im Gepäck ist für die PS4-, Xbox One- und PC-Version von The Evil Within 2 verfügbar.

The Evil Within 2 im Test

Warum das Survival-Spiel noch besser als der erste Teil ist

Werdet ihr das Horrorspiel in der Ego-Perspektive spielen?