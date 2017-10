The Evil Within 2 - Spielzeit der Horror-Fortsetzung bekannt

Trent Haaga, der Screenplay-Writer hinter dem neuen The Evil Within 2, stellte sich kürzlich unseren Fragen im GamePro-Interview. Dabei verriet er unter anderem neue Informationen zu der Spielzeit des Survival-Horrorspiels.

The Evil Within 2 - So lang ist das Horrorspiel

Die Spielzeit von The Evil Within 2 soll laut Haaga rund 16 Stunden betragen – im Vergleich zum Vorgänger hat sich in Sachen Spielzeit also nichts geändert. Bereits für die Hauptgeschichte von The Evil Within brauchten Spieler durchschnittlich 16 Spielstunden, mit allen Extras hingegen 19.

Aufgrund des erweiterten Crafting- und Upgradesystems sowie der Quasi-Open World samt Nebenquests, die uns in The Evil Within 2 erwartet, ist es gut möglich, dass uns das Horror-Sequel nach der Hauptgeschichte ebenfalls noch einige zusätzliche Stunden bei Stange hält.

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober 2017 für PS4, Xbox One und PC. Auch erste Andeutungen zu einer Switch-Portierung stehen im Raum, wurden bisher aber noch nicht bestätigt.

