The Evil Within 2 - YouTube-Stars Gronkh & Pandorya übernehmen Synchronsprecher-Rollen

The Evil Within 2 will uns im Oktober zum zweiten Mal das Fürchten lehren. Für den verständlichen Grusel in der deutschsprachigen Fassung sorgen hochkarätige Synchronsprecher. Zum Cast gehören dieses Mal Sascha Rotermund, Simona Pahl, Martin Sabel sowie die beiden YouTube-Stars Erik "Gronkh" Range und Tatjana "Pandorya" Werth.

Sascha Rotermund kennt ihr wahrscheinlich als die deutsche Stimme von Sherlock Holmes-Darsteller Benedict Cumberbatch oder aus Mad Men. Er spricht den The Evil Within 2-Hauptcharakter Sebastian Castellanos. Hörspiel-Größe Simona Pahl leiht Juli Kidman ihre Stimme und Martin Sabel, ebenfalls aus dem Hörspielbereich bekannt, vertont Stefano, einen "psychopatischen Bösewicht".

Zur Kooperation mit den Youtube-Stars Gronkh und Pandorya heißt es in der Pressemitteilung, man freue sich sehr, "zwei absolute Horror-Fans" an Bord zu haben:

"In ihrer Synchronrolle spricht Pandorya die letzte lebende Zivilistin in der Kleinstadt Union. Gronkh leiht dem Informatiker Julian Sykes seine Stimme und kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück - Er ist im 'wahren Leben' gelernter Fachinformatiker."

Gronkh hat auch ein Video rund um die Aufnahmen für The Evil Within 2 veröffentlicht:

Spielt ihr lieber im Original oder wählt ihr die Synchron-Fassung?

