The Gardens Between - Sony kündigt neues Puzzle-Abenteuer für die PS4 an

Sony kündigte auf der Paris Games Week das neue Puzzle-Abenteuer The Gardens Beween an. In einer surrealen Spielwelt suchen zwei beste Freunde ihren Weg durch geheimnisvolle Gärten. Helft ihnen, indem ihr die Zeit kontrolliert und vor- und zurückspult.

The Gardens Between soll im Herbst 2018 für PS4 und PC erscheinen. Mehr Informationen folgen in Kürze.