The Last Guardian - Action-Adventure für PS4 kurz nach dem Launch schon dauerhaft runtergesetzt

The Last Guardian wird nicht mehr zum Vollpreis angeboten.

Fumito Uedas langerwartetes Action-Adventure The Last Guardian ist erst seit dem 6. Dezember 2016 erhältlich, kann jetzt aber schon dauerhaft für rund 20 Euro weniger erworben werden.

The Last Guardian war bereits Teil des großen PSN-Januar-Sales und wurde damals auf knapp 40 Euro heruntergesetzt. Mittlerweile bietet Sony das Spiel im PlayStation Store aber permanent für 34,99 Euro an. Das bestätigte der japanische Konzern gegenüber Polygon. Auf Amazon ist The Last Guardian aktuell für rund 37 Euro erhältlich.

Werdet ihr euch The Last Guardian nun zulegen?